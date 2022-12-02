Дженнифер Гарнер ошеломила появлением в Белом доме с 17-летней дочерью от Бена Аффлека

В этот же день Вайолет отметила свое 17-летие.

Голливудская актриса Дженнифер Гарнер вышла в свет вместе со старшей дочерью от бывшего мужа Бена Аффлека.

Вместе с 17-летней звездой Вайолет появилась на званом ужине в Белом доме в честь визита в США президента Франции Эмманюэля Макрона и его жены Бриджит. Кстати, в этот день дочь Аффлека и Гарнер отпраздновала свой день рождения.

Бывшая жена актера выбрала для выхода лаконичное платье от Ральфа Лорена, а вот ее дочь ошеломила всех в черном блестящем наряде, который дополнила красными туфлями на каблуке.

Появление 17-летней Вайолет привлекло внимание всех, ведь последний раз девушка появлялась на официальном мероприятии вместе с мамой и братом и сестрой на премьере фильма четыре года назад. За это время дочь актеров кардинально изменилась, что не прошло мимо внимания публики.

Читайте также: