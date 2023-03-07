Дженнифер Гарнер показала подросшего 11-летнего сына от Бена Аффлека

Актриса Дженнифер Гарнер впервые за долгое время показалась на фотографиях вместе со своим 11-летним сыном от актера Бена Аффлека.

Вместе с сыном Сэмюэлем знаменитость отправилась на игру баскетбольного клуба. Во время весело выходного Дженнифер и ее сына застали папарацци.

50-летняя актриса весело провела время вместе с мальчиком. Мама и сын наслаждались игрой и общались друг с другом.

Для прогулки с сыном Дженнифер выбрала простой голубой свитер и черные брюки. Сэмюэл оделся, как настоящий фанат баскетбола – на мальчике была синяя футболка с изображением игрока его любимого клуба, а также разные кроссовки.

Напомним, что Сэмюэл – третий совместный ребенок Дженнифер Гарнер и Бена Аффлека. Актерские супруги были вместе целых 14 лет, впрочем, в 2018 году официально развелись. Также Бен и Дженнифер имеют двух дочерей — 17-летнюю Вайолет и 12-летнюю Серафину Роуз.

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