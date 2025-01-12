Американская актриса Дженнифер Гарнер сообщила о гибели близкого человека в масштабном пожаре в Лос-Анджелесе.

В штате Калифорния вспыхнули лесные пожары. К сожалению, из-за сильных ветров огонь начал стремительно перемещаться на дома, в частности, в Пасифик-Палисейдс, где проживало немало знаменитостей. Дженнифер Гарнер рассказала изданию Page Six, что беда не обошла ее близких. Артистка делится, что может составить список из ста знакомых, которые потеряли свои дома. К сожалению, близкая подруга Гарнер не успела вовремя эвакуироваться и погибла в пожаре.

"Я потеряла подругу. Она не успела спастись. Мое сердце обливается кровью за моих друзей. Я имею в виду, что я могу думать о 100 семьях, а потеряно 5000 домов. Я могу, даже не думая, написать список 100 друзей, потерявших свои дома", — поделилась актриса.

Дженнифер Гарнер / Фото: Associated Press

В этом же районе расположен и дом самой Дженнифер Гарнер, но ее подруга жила немного дальше. Актриса вспоминает, что раньше улица была довольно людной и шумной, там играло немало детей. Сейчас же все стер огонь. Кстати, имущество самой актрисы не пострадало, из-за чего она чувствует "вину".

В общем, Дженнифер Гарнер с детьми живет в доме, который расположен на холмах Лос-Анджелеса. Когда бушевал масштабный пожар, актриса позволила своему бывшему Бену Аффлеку пожить у него, ведь в его районе объявили эвакуацию. Недавно Аффлек вернулся в свой дом, который остался целым.

Напомним, а вот дом светской львицы Пэрис Хилтон не обошла беда. Имение знаменитости сгорело дотла. Недавно Хилтон показывала шокирующее видео, что осталось от ее дома после пожара.

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