Дженнифер Лопес без единой капли косметики посвятила новую песню Бену Аффлеку в их первую годовщину

У супругов была "ситцевая" свадьба.
Певица Дженнифер Лопес и ее муж, актер Бен Аффлек, отпраздновали первую годовщину брака.
В честь важной даты звезда приготовила для своего возлюбленного особенный подарок. Дженнифер посвятила Бену романтический трек Midnight Trip to Vegas, в которой спела об их свадьбе в Лас-Вегасе.
Строки из новой песни Лопес напела на видео, которым поделилась на своем закрытом сайте. В ролике Джей Ло показалась в белой футболке без капли косметики. Следует отметить, что в 53 года певица до сих пор удивляет поклонников молодым и свежим внешним видом.
"Тогда ты прошептал мне на ухо/Сказала, давай убираться отсюда/ Мы можем исчезнуть сегодня ночью", — спела в треке Лопес.
Кстати, услышать новый трек певицы любители смогут очень скоро. Песня вошла в новый альбом Джей Ло This is Me… Now, который она посвятила Аффлеку.
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