Дженнифер Лопес без единой капли косметики посвятила новую песню Бену Аффлеку в их первую годовщину

Певица Дженнифер Лопес и ее муж, актер Бен Аффлек, отпраздновали первую годовщину брака.

В честь важной даты звезда приготовила для своего возлюбленного особенный подарок. Дженнифер посвятила Бену романтический трек Midnight Trip to Vegas, в которой спела об их свадьбе в Лас-Вегасе.

Строки из новой песни Лопес напела на видео, которым поделилась на своем закрытом сайте. В ролике Джей Ло показалась в белой футболке без капли косметики. Следует отметить, что в 53 года певица до сих пор удивляет поклонников молодым и свежим внешним видом.

Дженнифер Лопес / Фото: OnTheJLo.com

"Тогда ты прошептал мне на ухо/Сказала, давай убираться отсюда/ Мы можем исчезнуть сегодня ночью", — спела в треке Лопес.

Дженнифер Лопес / Фото: OnTheJLo.com

Кстати, услышать новый трек певицы любители смогут очень скоро. Песня вошла в новый альбом Джей Ло This is Me… Now, который она посвятила Аффлеку.

