Дженнифер Лопес и Бен Аффлек громко отпраздновали вторую свадьбу: первые фото роскошной церемонии

Звездная пара Дженнифер Лопес и Бен Аффлек наконец-то через 20 лет отпраздновала свадьбу своей мечты.

Парочка, которая месяц назад тайно обручилась в Лас-Вегасе, с размахом организовала вторую свадебную церемонию.

Как пишет издание Daily Mail, на праздник влюбленные пригласили родных и близких. В частности, среди гостей присутствуют дети Бена Аффлека от первого брака – дочери Вайолет и Серафина и сын Сэмюэл. Интересно, что на церемонию парочка пригласила и бывшую жену актера — Дженнифер Гарнер. Впрочем, она не смогла приехать. А с Дженнифер были ее близнецы – Макс и Эмми.

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Также среди почетных гостей можно заметить актера Мэтта Дэймона с женой Лусианой Баррозу, режиссера Кевина Смита, актера Джейсона Мьюза

В общем, свадьба состоялась в имении Аффлека в Райсборо, штат Джорджия. Локацию торжественно украсили. Вокруг было множество живых цветов.

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К выбору праздничного наряда влюбленные тоже подошли ответственно. Дженнифер Лопес надела на свадьбу роскошное белое платье с длинной фатой. А вот Аффлек выбрал черно-белый смокинг. Кстати, гости также подбирали наряды, чтобы быть одетым в одинаковых цветах с молодоженами.

На празднике супруги так и излучали счастье. Влюбленные постоянно обнимались и обменивались поцелуями.

Отметим, что в 2002 году знаменитости уже встречались и были обручены. Но тогда их общая жизнь не сложилась. В 2004 году они разошлись. Но через 17 лет пара снова сошлась. А 24 июля – на 52-летие артистки – Аффлек сделал предложение своей любимой.

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