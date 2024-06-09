Дженнифер Лопес и Бен Аффлек избавляются от общего имущества за кругленькую сумму

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес с мужем, голливудским актером Беном Аффлеком на фоне слухов о разводе продают дом за потрясающую сумму.

Так, парочка избавляется от своего роскошного поместья в Лос-Анджелесе, которое они приобрели в прошлом году. Об этом сообщает инсайдер в комментарии Daily Mail. Так, звезды тайно договорились с риелтором обо всех условиях и хотят избавиться от дома за около 60 млн долларов. Соответствующее объявление есть на сайте Zillow. Источник объясняет, что ранее недвижимость была снята с продаж, однако сейчас звезды возобновили статус и уже было несколько обзоров поместья.

Дом Дженнифер Лопес и Бена Аффлека. Фото: скриншот Zillow

Дом Дженнифер Лопес и Бена Аффлека. Фото: скриншот Zillow

В резиденции знаменитостей насчитывается 17 спален и 30 ванных комнат, а поблизости есть гостевой пентгаус, паркинг, открытый спортивный комплекс, огромный бассейн и т.д. Общая площадь составляет более 3.5 тыс. кв.

Сейчас пара живет по отдельности. Так, Лопес в поиске нового дома для нее и детей, а Аффлек арендует жилье за 100 тыс. дол. в месяц в Брентвуде, рядом со своей бывшей женой Дженнифер Гарнер.

К слову, недавно Дженнифер Лопес резко отреагировала на слухи о разводе с мужем.

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