Дженнифер Лопес и Бен Аффлек переживают серьезный кризис в отношениях – СМИ

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес и ее муж, актер Бен Аффлек, проживают непростые времена в отношениях.

Об этом сообщает иностранное издание "Life & Style". По данным инсайдера, пара уже не проживает вместе. В частности, 51-летний Бен находится на съемках в Лос-Анджелесе, а его избранница строит карьеру в Нью-Йорке. Источник также сообщает, что в этот кризисный период Джей Ло постоянно нуждается в внимании возлюбленного. Впрочем, он, наоборот, становится более закрытым до этого.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото: Getty Images

"Это впервые за длительный период времени, когда они пробыли отдельно друг от друга за последнее время. И они оба справляются с этим по-разному. Она хочет от него постоянного подтверждения того, что ее любят и обожают. Но сейчас она не получает желаемого, и Бен начинает "защищаться" и становится капризным. Медовый месяц точно закончился", - говорит инсайдер.

Отметим, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек уже были разведены после брака с 2002 года по 2004 год. Однако пара решила дать любви второй шанс и в июле 2022 года снова вышла замуж.

Напомним, ранее пара жаловалась на посттравматическое стрессовое расстройство.

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