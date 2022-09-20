Дженнифер Лопес и Бен Аффлек подписали брачный контракт, где указали цену измены

Певица Дженнифер Лопес и Бен Аффлек договорились об определенных условиях в браке.

Счастливые супруги, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек, в августе ошеломили поклонников роскошной свадьбой. Паре понадобилось почти 20 лет, чтобы наконец-то узаконить отношения, поэтому к браку они подошли серьезно.

Чтобы обезопасить себя от нежелательных неприятностей, Бен и Дженнифер заключили брачный договор. Как сообщили инсайдеры изданию Мarca, Лопес опасается, что может надоесть мужу и потому добавила к контракту пункт об измене.

Так, в случае измены Бен должен выплатить Дженнифер пять миллионов долларов, то же самое касается и певицы.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото: OnTheJLo.com

По словам инсайдера, договор стал вынужденным условием, ведь супруги испытывают серьезное давление со стороны других людей.

"Дженнифер пытается сохранять отношения интересными. Она не планирует разводиться через несколько недель после замужества, и сознательно относится к тому, что люди говорят о них", — сказал инсайдер.

Напомним, недавно Дженнифер Лопес во время поездки в Париж показала в ванной милые халаты для супругов.

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