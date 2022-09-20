Дженнифер Лопес и Бен Аффлек подписали брачный контракт, где указали цену измены

Певица Дженнифер Лопес и Бен Аффлек договорились об определенных условиях в браке.
Счастливые супруги, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек, в августе ошеломили поклонников роскошной свадьбой. Паре понадобилось почти 20 лет, чтобы наконец-то узаконить отношения, поэтому к браку они подошли серьезно.
Чтобы обезопасить себя от нежелательных неприятностей, Бен и Дженнифер заключили брачный договор. Как сообщили инсайдеры изданию Мarca, Лопес опасается, что может надоесть мужу и потому добавила к контракту пункт об измене.
Так, в случае измены Бен должен выплатить Дженнифер пять миллионов долларов, то же самое касается и певицы.
По словам инсайдера, договор стал вынужденным условием, ведь супруги испытывают серьезное давление со стороны других людей.
"Дженнифер пытается сохранять отношения интересными. Она не планирует разводиться через несколько недель после замужества, и сознательно относится к тому, что люди говорят о них", — сказал инсайдер.
Напомним, недавно Дженнифер Лопес во время поездки в Париж показала в ванной милые халаты для супругов.
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