Дженнифер Лопес и Бен Аффлек показали первое совместное фото после воссоединения

Пара посетила день рождения актрисы Лиа Ремини.

Похоже, в отношениях 51-летней певицы Дженнифер Лопес и 48-летнего актера Бена Аффлека, которые возобновили роман больше месяца назад, все замечательно.

Так, влюбленные уже не скрываются и откровенно заявляют, что они — пара. На днях Джей Ло и Бен побывали на роскошном дне рождения своей подруги, актрисы Лиа Ремини. С праздника артистка сделала милое видео, в котором появилась и звездная пара.

Отметим, что эта фотография стала первой, которая появилась после новости о воссоединении певицы и актера, в фотоблоге. Сами же влюбленные на своих страницах в соцсети пока предпочитают не светиться.

instagram.com/leahremini

instagram.com/leahremini

Напомним, что роман Лопес и Афллека начался в 2002 году после совместных съемок в фильме "Джили" и длился полтора года. Влюбленные даже собирались пожениться, однако свадьбу отменили в 2004 году за несколько дней до торжества. С тех пор прошло 17 лет, и, похоже, Лопес решила дать этим отношениям второй шанс. И ее не смущает дурная слава актера, учитывая его пристрастие к алкоголю.

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Напомним, что до этого Дженнифер Лопес в течение четырех лет находилась в отношениях с бейсболистом Алексом Родригесом. В марте 2019-го спортсмен сделал поп-звезде предложение. Свадьба сначала должна было состояться летом 2020 года в Италии, но из-за пандемии коронавируса была несколько раз перенесена.

В апреле этого года стало известно, что пара решила разорвать отношения. Джей Ло отметила, что им "лучше просто остаться друзьями".

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