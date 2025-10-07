Дженнифер Лопес и Бен Аффлек после развода удивили воссоединением на публике

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / © Associated Press

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес и голливудский актер Бен Аффлек, которые официально разведены, удивили воссоединением.

Более того, парочка появилась вместе на публике. Правда, не просто так, а по случаю важного события. 6 октября в Нью-Йорке состоялся допремьерный показ мюзикла "Поцелуй женщины-паука". Дженнифер Лопес исполнила одну из главных ролей, а тем временем Бен Аффлек выступил исполнительным продюсером.

Бывшие супруги вместе посетили допремьерный показ. Более того, они охотно позировали перед объективами фотокамер и мило общались друг с другом, пишет People.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / © Associated Press

Перед показом фильма Джей Ло выступила с заявлением перед прессой. Знаменитость публично поблагодарила Бена Аффлека и отметила, что без него эта картина не была бы снята.

"Большое спасибо всем, кто был здесь сегодня вечером. Спасибо, Бен, этот фильм не был бы снят без Бена и без Artist Equity (продюсерская компания - прим. ред.)", - сказала артистка.

Отметим, романтическая история связывала Бена Аффлека и Дженнифер Лопес еще в 2002 году. Тогда пара встречалась и даже успела обручиться, но разорвала отношения. Через 20 лет артисты дали друг другу второй шанс. Летом 2022 года влюбленные таки сыграли свадьбу. Однако в 2024-м артисты развелись, сославшись на "непримиримые разногласия". Недавно Дженнифер Лопес призналась, как на нее повлиял развод с Беном Аффлеком.