Дженнифер Лопес и Бен Аффлек развелись: как бывшие поделили имущество

Американская певица Дженнифер Лопес и голливудский актер Бен Аффлек после официального развода разделили имущество.

В соответствующем соглашении, которое проанализировало издание US Magazine, сообщается, что пара все поделила пополам. То есть, приобретенные совместно активы распределятся таким образом, чтобы обе стороны не имели претензий. Поэтому, несмотря на отсутствие брачного контракта, Лопес и Аффлек обошлись без длительных судебных разбирательств.

Так, бывшие супруги разделят финансы на банковских счетах и дом в Беверли-Хиллз за 60 млн дол. Недвижимость уже выставлена на продажу.

Тем временем Лопес оставила за собой право владеть собственными драгоценностями и вещами, а также предпочитает оставить неприкосновенными доходы после апреля 2024 года — даты их развода. Кроме того, звезда сохраняет все активы, которыми она обладает "индивидуально или посредственно, единственной владелицей, членом или акционером которых является".

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото: Getty Images

Бен Аффлек также, в свою очередь, сохранил долю в продакшн-компании Artists Equity, которой совместно с Мэттом Дэймоном владеет с 2022 года. К тому же в соглашении отмечено, что актер будет "выплачивать, возмещать и избавлять Лопес от любых обязательств, претензий, долгов, связанных с этой компанией".

К слову, актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт также недавно официально развелись. Но в отличие от пары Аффлек и Лопес, произошло это после восьми лет споров и скандального раздела имущества – известно, к какому согласию они пришли.

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