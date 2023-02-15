Дженнифер Лопес и Бен Аффлек сделали тату в честь друг друга в неожиданных местах

Звездные супруги Дженнифер Лопес и Бен Аффлек не перестают умилять поклонников своим нежным отношением друг к другу.

На волне слухов, что в отношениях пары не все хорошо, Джей Ло показала, что у них не только все прекрасно, но и они безгранично влюблены. На странице в Instagram 53-летняя артистка разместила снимки, которыми сообщила, что они с 50-летним Аффлеком сделали парные татуировки в честь друг друга.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото: instagram.com/jlo

При чем у Дженнифер тату в виде знака бесконечности, пронизанного стрелой, разместилось слева под сердцем. У Бена определить расположение рисунка немного сложнее – Лопес сфотографировала тату так близко, что трудно понять, где именно Аффлек его набил. Фаны уверены, что актер так же, как и жена, сделал татуировку под сердцем. У Бена тату вышло в виде двух переплетенных стрел с первыми буквами своего и возлюбленной имен.

Тату Дженнифер Лопес / Фото: instagram.com/jlo

Тату Бена Аффлека / Фото: instagram.com/jlo

Как сообщила Джей Ло, таким образом супруги отпраздновали День святого Валентина. "Обязанности навсегда", – лаконично и понятно подписала кадры Лопес.

Кроме того, звезда поделилась фотографиями из повседневной жизни с Беном, где они изображены влюбленными и очень счастливыми.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото: instagram.com/jlo

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото: instagram.com/jlo

Напомним, на днях Дженнифер Лопес продемонстрировала свое чувство юмора и потролила мужа Бена Аффлека и его выражение лица на премии "Грэмми".

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