Дженнифер Лопес и Бен Аффлек спели дуэтом и поцеловались перед публикой на рождественской вечеринке

Певица и актриса Дженнифер Лопес и голливудский актер Бен Аффлек порадовали поклонников совместным выступлением на одной из рождественских вечеринок.

Звездные супруги посетили светское мероприятие, на котором исполнительница спела несколько новогодних хитов. Во время исполнения песни "By Christmas Eve" Джона Ледженда к звезде присоединился ее муж.

После трогательного дуэта Бен и Дженнифер нежно поцеловались на глазах у публики, что вызвало аплодисменты в зрительном зале. Видео с вечеринки сразу появилось на фан-аккаунтах супругов в Сети.

На вечеринке Дженнифер засияла в зелено-золотом платье, которое она дополнила экстравагантным бриллиантовым колье. А волосы певицы были собраны в высокую прическу. А вот Бен выбрал для совместного выхода с женой более сдержанный образ – черный пиджак сверху на черную футболку.

Напомним, недавно Дженнифер Лопес и Бен Аффлека заскочили во время романтической прогулки по городу.

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