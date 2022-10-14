Дженнифер Лопес и Бен Аффлек удивили нарядами одинакового цвета на модном показе

Звездные супруги посетили показ Ralph Lauren в городе Пасадина.
Певица Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек, похоже, постепенно получают звание образцовой звездной семьи.
Пара повсюду появляется вместе и не отходит друг от друга ни на шаг. А на недавнем модном показе Ralph Lauren, который состоялся в городе Пасадина в округе Лос-Анджелес, супруги пришли в нарядах одинакового цвета.
Так, Беннифер, как Джей Ло и Бена Аффлека называют поклонники, появились в луках черного цвета. Лопес выбрала изысканную шляпку и приталенное платье до пола с V-образным вырезом в мелкую белую полоску. Образ дополнили туфли-лодочки, маленькая черная сумочка и массивные украшения на шее.
Бен Аффлек был в классическом черном костюме, а также рубашке и галстуке такого же цвета.
Смотреть на супругов было одно удовольствие – Джей Ло не сводила влюбленного взгляда с мужа, а тот не выпускал жену из объятий.
Тем не менее, любовь любовью, а о брачном контракте супруги не забыли. Как мы ранее писали, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек подписали брачный договор, где отметили цену измены.
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