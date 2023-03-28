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Дженнифер Лопес и Бен Аффлек восхитили нежными поцелуями на красной дорожке

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
1003
Время на прочтение
1 мин
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Дженнифер Лопес и Бен Аффлек восхитили нежными поцелуями на красной дорожке

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото: Associated Press

Пара посетила премьеру фильма "Эйр".

Актерские супруги, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек, вместе появились на светском мероприятии.

В Лос-Анджелесе состоялась премьера фильма "Эйр", в котором Аффлек сыграл главную роль. Джей Ло с радостью пришла поддержать мужа и разделить с ним событие.

Звездные супруги привлекли внимание папарацци и фанатов на красной дорожке. Лопес и Аффлек не стеснялись демонстрировать свои теплые чувства и нежно целовались на глазах у публики.

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Для премьеры фильма мужчина Дженнифер выбрала роскошное платье со светлым верхом в кристаллах и яркой лимонной юбкой. Рядом с любимой актер позировал в стильном темно-синем бархатном костюме.

Напомним, недавно Дженнифер Лопес показала, как зажигает на концерте вместе с 15-летней дочерью Эммой.

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Дата публикации
Просмотры
1003
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