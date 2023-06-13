Дженнифер Лопес и Бен Аффлек восхитили романтическими поцелуями на красной дорожке

Голливудские супруги Дженнифер Лопес и Бен Аффлек не стесняются демонстрировать свои нежные чувства на публику.

Так, в понедельник пара посетила красную дорожку по случаю премьеры супергеройского фильма "Флэш", в котором актер повторил свою роль Бэтмена.

Дженнифер и Бен позировали вместе перед фотокамерами и показали, как сильно влюблены. Аффлек нежно обнимал жену за талию во время фотосессии, а затем поцеловал на глазах всех присутствующих. В общем супруги наслаждались компанией друг друга и постоянно улыбались.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото: Associated Press

Для выхода на красную дорожку 53-летняя Дженнифер выбрала эффектное платье, которое имитировало черный топ на молнии с глубоким декольте и длинную юбку бежевого цвета. Бен в свою очередь предпочел классический черный костюм и черную рубашку.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото: Associated Press

Напомним, ранее 53-летняя Дженнифер Лопес ошеломила поклонников внешним видом, показав свою фигуру в купальнике.

Читайте также: