Дженнифер Лопес и Бен Аффлек восхитили семейной идиллией во время прогулки с сыновьями

Певица Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек продолжают удивлять фанатов своими теплыми отношениями.

Так, звездные супруги заметили во время прогулки в Санта-Монике, в Калифорнии. К ним присоединились 15-летний сын Джей Ло Макс и 11-летний сын Аффлека Сэмюэль.

Во время прогулки Бен и Дженнифер нежно обнимали друг друга и общались с ребятами. Звездные родители еще раз показали, что им удалось найти общий язык с детьми друг друга от предыдущих браков.

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Для выхода с семьей Дженнифер выбрала образ в светлых цветах – белую укороченную футболку и песочного цвета брюки, которые дополнила белыми кроссовками и очками.

Также, как пишут западные таблоиды, во время прогулки семья встретилась с бывшей женой Аффлека Дженнифер Гарнер, которая привезла сына к отцу. После развода пара сохранила хорошие отношения, поэтому иногда они встречаются, а обе Дженнифер даже дружат.

Напомним, что недавно Дженнифер Лопес намекнула поклонникам выход новой песни в альбоме, который она посвятила Бену Аффлеку.

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