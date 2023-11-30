Дженнифер Лопес и Бена Аффлека застали за горячими поцелуями во время свидания в Лос-Анджелесе

Во время прогулки пара не сдерживала чувств.
Американская певица Дженнифер Лопес, недавно обматерившая фанатку своего мужа Бена Аффлека, сходила на осеннее романтическое свидание с избранником.
Так, в объектив иностранных папарацци пара попала во время очередной утренней прогулки в Лос-Анджелесе. В кадре супруги счастливо улыбались и что-то обсуждали. Они не скрывали своих чувств. Во время свидания влюбленные держались за руки, обнимались и страстно целовались. Очевидно, Лопес с мужем хорошо провели время вместе.
К слову, для выхода пара избрала непринужденный стиль одежды. В частности, на 54-летней Джей Ло можно увидеть длинный кардиган кремового цвета с поясом, одетый на футболку, и светлые джинсы. Из аксессуаров артистка выбрала солнцезащитные очки. Младший на несколько лет Аффлек выбрал для своего образа светлые брюки и футболку с курткой одного цвета.
Напомним, недавно Дженнифер Лопес показала поклонникам их с Беном Аффлеком особняк в Беверли-Хиллз. Роскошный дом площадью более 4 тысяч квадратных метров обошелся супругам в 61 миллион долларов.
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