Дженнифер Лопес на архивном фото ошеломила сходством с отцом: "Как близнецы"

Артитска поздравила папу с Днем отца.

Американская поп-звезда Дженнифер Лопес как и большинство своих коллег присоединилась к празднованию всемирного Дня отца.

Так, в честь праздника 51-летняя звезда в своем Instagram опубликовала редкие фото, на которых появилась вместе с отцом Дэвидом.

На одной из фотографий, сделанной в настоящее время, артистка позирует рядом с папой, улыбаясь в камеру.

instagram.com/jlo

Под фото Дженнифер написала теплые слова поздравления отцу, отметив, что очень его любит.

"Папа, не хватает слов, чтобы описать то, что ты для меня значишь. Я люблю тебя всегда ... всеми способами! Счастливого Дня отца — всем замечательным татусямо, которые ежедневно рядом со своихмы малышами! Вы нужны, циннни и любимые больше, чем вы, вероятно, думаете. Мы поздравляем вас! ", — отметила в фото Лопес.

Но большее вниманиепоклонников вызвало архивное фото певицы с отцом, на котором она снята еще совсем маленькой.

instagram.com/jlo

Читатели в комментариях к снимкам единогласно отметили сходство Дженнифер с отцом, отметив, что он выглядит хорошо для своего возраста.

Вот это да! Ты так Хожа на него!

Мы узнали, что вы все это время были близнецами с вашим папой!

Ого! Так вы как близнецы!

Вы невероятно похожи с отцом!

Напомним, не так давно стало известно, что Дженнифер Лопес возобновила отношения с актером Беном Аффлеком, с которым была помолвлена 17 лет назад, но незадолго до свадьбы разошлась. Так, на днях пару застукали за страстными поцелуями в Малибу.

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