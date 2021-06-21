Дженнифер Лопес на архивном фото ошеломила сходством с отцом: "Как близнецы"

Артитска поздравила папу с Днем отца.
Американская поп-звезда Дженнифер Лопес как и большинство своих коллег присоединилась к празднованию всемирного Дня отца.
Так, в честь праздника 51-летняя звезда в своем Instagram опубликовала редкие фото, на которых появилась вместе с отцом Дэвидом.
На одной из фотографий, сделанной в настоящее время, артистка позирует рядом с папой, улыбаясь в камеру.
Под фото Дженнифер написала теплые слова поздравления отцу, отметив, что очень его любит.
"Папа, не хватает слов, чтобы описать то, что ты для меня значишь. Я люблю тебя всегда ... всеми способами! Счастливого Дня отца — всем замечательным татусямо, которые ежедневно рядом со своихмы малышами! Вы нужны, циннни и любимые больше, чем вы, вероятно, думаете. Мы поздравляем вас! ", — отметила в фото Лопес.
Но большее вниманиепоклонников вызвало архивное фото певицы с отцом, на котором она снята еще совсем маленькой.
Читатели в комментариях к снимкам единогласно отметили сходство Дженнифер с отцом, отметив, что он выглядит хорошо для своего возраста.
- Вот это да! Ты так Хожа на него!
- Мы узнали, что вы все это время были близнецами с вашим папой!
- Ого! Так вы как близнецы!
- Вы невероятно похожи с отцом!
Напомним, не так давно стало известно, что Дженнифер Лопес возобновила отношения с актером Беном Аффлеком, с которым была помолвлена 17 лет назад, но незадолго до свадьбы разошлась. Так, на днях пару застукали за страстными поцелуями в Малибу.