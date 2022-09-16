Дженнифер Лопес на обольстительном видео из ванны показала, как отдыхает в Париже

Певица Дженнифер Лопес в свои 53-летия до сих пор заставляет сердца поклонников биться чаще.
Актриса и певица Дженнифер Лопес уделяет большое внимание уходу за собой. Звезда активно занимается спортом, правильно питается и не пренебрегает косметическими процедурами.
В новом видео в Instagram Джей Ло позволила поклонникам посмотреть на свою beauty-рутину во время поездки во Францию. На странице своего косметического бренда певица поделилась откровенными кадрами из ванной. На них 53-летняя Лопес позировала обнаженная в зеркале.
"Уход за собой в Париже всегда хорошая идея", – подписала видео Дженнифер.
Также Лопес, недавно отпраздновавшая роскошную свадьбу с Беном Аффлеком, показала милые банные халаты с надписью: "Просто женаты".
В комментариях под видео поклонники звезды отметили, что Джей Ло выглядит потрясающе и оценили парные наряды влюбленных.
- Это так мило! Джен просто красотка!
- Вау! Просто посмотрите на нее!
- Миссис Дженнифер Аффлек вы неотразима!
Напомним, что после свадьбы супруги отправились в медовый месяц в Италию, где проводили время на яхте на озере Комо.
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