Дженнифер Лопес на обольстительном видео из ванны показала, как отдыхает в Париже

Певица Дженнифер Лопес в свои 53-летия до сих пор заставляет сердца поклонников биться чаще.

Актриса и певица Дженнифер Лопес уделяет большое внимание уходу за собой. Звезда активно занимается спортом, правильно питается и не пренебрегает косметическими процедурами.

В новом видео в Instagram Джей Ло позволила поклонникам посмотреть на свою beauty-рутину во время поездки во Францию. На странице своего косметического бренда певица поделилась откровенными кадрами из ванной. На них 53-летняя Лопес позировала обнаженная в зеркале.

"Уход за собой в Париже всегда хорошая идея", – подписала видео Дженнифер.

Также Лопес, недавно отпраздновавшая роскошную свадьбу с Беном Аффлеком, показала милые банные халаты с надписью: "Просто женаты".

В комментариях под видео поклонники звезды отметили, что Джей Ло выглядит потрясающе и оценили парные наряды влюбленных.

Это так мило! Джен просто красотка!

Вау! Просто посмотрите на нее!

Миссис Дженнифер Аффлек вы неотразима!

Напомним, что после свадьбы супруги отправились в медовый месяц в Италию, где проводили время на яхте на озере Комо.

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