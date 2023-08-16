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Дженнифер Лопес нежно поздравила Бена Аффлека с 51-летием и спела ему о любви

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
404
Время на прочтение
2 мин
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Дженнифер Лопес нежно поздравила Бена Аффлека с 51-летием и спела ему о любви

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото: Associated Press

Знаменитость показала, как они вместе с мужем провели праздничный день.

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес нежно поздравила мужа, голливудского актера Бена Аффлека, с днем ​​рождения.

Артисту исполнился 51 год. В праздничный день Лопес посвятила трогательный пост Аффлеку в Instagram. Знаменитость опубликовала видео, где они с мужем ехали в машине. Супруги вместе пели песню Сэма Кука Wonderful World.

Под роликом Дженнифер нежно обратилась к Бену и отметила, что очень любит его: "Бен… С днем ​​рождения. Я тебя люблю!".

Дженнифер Лопес показала, как Бена Аффлека поздравляла с днем рождения

Дженнифер Лопес показала, как Бена Аффлека поздравляла с днем рождения

В общем, праздничный день влюбленные, вероятно, провели в компании друг друга. Супруги в автомобиле ехали праздновать 51-летие Аффлека.

К слову, поклонники в комментариях были очень сильно тронуты. Они отметили, что благодаря Бену и Дженнифер верят в настоящую любовь. Кроме того, фанаты захотели услышать, как поет Аффлек.

  • Вы двое – это причина, почему я верю в настоящую любовь!
  • Дайте услышать, как Бен поет, мы хотим услышать этот ангельский голос!
  • Прекрасная пара, пусть они будут счастливы еще много лет!

Напомним, недавно Дженнифер Лопес похвасталась природной красотой. Знаменитость показалась без единой капли декоративной косметики и без фотошопа.

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Дата публикации
Просмотры
404
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