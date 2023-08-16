Дженнифер Лопес нежно поздравила Бена Аффлека с 51-летием и спела ему о любви

Знаменитость показала, как они вместе с мужем провели праздничный день.
Американская певица и актриса Дженнифер Лопес нежно поздравила мужа, голливудского актера Бена Аффлека, с днем рождения.
Артисту исполнился 51 год. В праздничный день Лопес посвятила трогательный пост Аффлеку в Instagram. Знаменитость опубликовала видео, где они с мужем ехали в машине. Супруги вместе пели песню Сэма Кука Wonderful World.
Под роликом Дженнифер нежно обратилась к Бену и отметила, что очень любит его: "Бен… С днем рождения. Я тебя люблю!".
В общем, праздничный день влюбленные, вероятно, провели в компании друг друга. Супруги в автомобиле ехали праздновать 51-летие Аффлека.
К слову, поклонники в комментариях были очень сильно тронуты. Они отметили, что благодаря Бену и Дженнифер верят в настоящую любовь. Кроме того, фанаты захотели услышать, как поет Аффлек.
- Вы двое – это причина, почему я верю в настоящую любовь!
- Дайте услышать, как Бен поет, мы хотим услышать этот ангельский голос!
- Прекрасная пара, пусть они будут счастливы еще много лет!
Напомним, недавно Дженнифер Лопес похвасталась природной красотой. Знаменитость показалась без единой капли декоративной косметики и без фотошопа.
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