Дженнифер Лопес нежно поздравила Бена Аффлека с 51-летием и спела ему о любви

Знаменитость показала, как они вместе с мужем провели праздничный день.

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес нежно поздравила мужа, голливудского актера Бена Аффлека, с днем ​​рождения.

Артисту исполнился 51 год. В праздничный день Лопес посвятила трогательный пост Аффлеку в Instagram. Знаменитость опубликовала видео, где они с мужем ехали в машине. Супруги вместе пели песню Сэма Кука Wonderful World.

Под роликом Дженнифер нежно обратилась к Бену и отметила, что очень любит его: "Бен… С днем ​​рождения. Я тебя люблю!".

Дженнифер Лопес показала, как Бена Аффлека поздравляла с днем рождения

В общем, праздничный день влюбленные, вероятно, провели в компании друг друга. Супруги в автомобиле ехали праздновать 51-летие Аффлека.

К слову, поклонники в комментариях были очень сильно тронуты. Они отметили, что благодаря Бену и Дженнифер верят в настоящую любовь. Кроме того, фанаты захотели услышать, как поет Аффлек.

Вы двое – это причина, почему я верю в настоящую любовь!

Дайте услышать, как Бен поет, мы хотим услышать этот ангельский голос!

Прекрасная пара, пусть они будут счастливы еще много лет!

Напомним, недавно Дженнифер Лопес похвасталась природной красотой. Знаменитость показалась без единой капли декоративной косметики и без фотошопа.

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