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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
1759
Время на прочтение
1 мин

Дженнифер Лопес очаровала появлением на публике с 17-летней дочерью и покорила образом

Семейство попозировало в одинаковой цветовой гамме.

Автор публикации
Валерия Гажала Валерия Гажала
Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Певица и актриса Дженнифер Лопес в компании своего небинарного ребенка посетила премьеру нового спектакля "Спокойной ночи, и пусть везет", которая состоялась в Нью-Йорке.

Счастливое семейство в последнее время все чаще стало появляться на публике вместе. На этот раз 17-летняя Эмма со звездной мамой предпочли образы, перекликавшиеся между собой черными оттенками. В частности, 55-летняя актриса надела длинное бархатное облягающее платье и дополнила его массивным молочным кейпом, который для удобства позже сняла.

В свою очередь, счастливые Эмми перед объективами папарацци позировали в сдержанном костюме. Так, их образ состоял из черного костюма, белой рубашки и галстука. К тому же дополнили стильный лук ребенка Лопес ряд украшений.

Дженнифер Лопес с ребенком Эммой / © Getty Images

Дженнифер Лопес с ребенком Эммой / © Getty Images

Семья не скрывала эмоций на светском мероприятии на Бродвее. Эмма и Дженнифер обнимались и отлично проводили время. В Сети поклонники полюбовались ими и отметили, что они "имели великолепный стильный вид".

Напомним, недавно бывший муж Дженнифер Лопес, актер Бен Аффлек намекнул на причину развода и какова артистка в жизни на самом деле.

Дата публикации
Количество просмотров
1759
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