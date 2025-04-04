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Дженнифер Лопес очаровала появлением на публике с 17-летней дочерью и покорила образом
Семейство попозировало в одинаковой цветовой гамме.
Певица и актриса Дженнифер Лопес в компании своего небинарного ребенка посетила премьеру нового спектакля "Спокойной ночи, и пусть везет", которая состоялась в Нью-Йорке.
Счастливое семейство в последнее время все чаще стало появляться на публике вместе. На этот раз 17-летняя Эмма со звездной мамой предпочли образы, перекликавшиеся между собой черными оттенками. В частности, 55-летняя актриса надела длинное бархатное облягающее платье и дополнила его массивным молочным кейпом, который для удобства позже сняла.
В свою очередь, счастливые Эмми перед объективами папарацци позировали в сдержанном костюме. Так, их образ состоял из черного костюма, белой рубашки и галстука. К тому же дополнили стильный лук ребенка Лопес ряд украшений.
Семья не скрывала эмоций на светском мероприятии на Бродвее. Эмма и Дженнифер обнимались и отлично проводили время. В Сети поклонники полюбовались ими и отметили, что они "имели великолепный стильный вид".
Напомним, недавно бывший муж Дженнифер Лопес, актер Бен Аффлек намекнул на причину развода и какова артистка в жизни на самом деле.