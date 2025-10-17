ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Гламур
418
2 мин

Дженнифер Лопес откровенно рассказала, почему все ее отношения рушились: "Они не способны любить"

Звезда рассказала, что лишь недавно научилась любить себя.

Злата Ковтун
Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес сделала откровенное признание о своих прошлых отношениях.

56-летняя знаменитость рассказала, что ни один из ее бывших мужчин не дарил ей настоящую любовь. В интервью подкасту The Howard Stern Show артистка, которая в этом году официально развелась с Беном Аффлеком, отметила — ее партнеры всегда старались выглядеть заботливыми, но эмоциональной близости не было.

"Я поняла, что проблема не во мне, а в них. Они просто не способны любить. Сначала надо научиться принимать и ценить себя", — сказала Джей Ло.

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Дженнифер Лопес / © Associated Press

По словам звезды, мужчины давали ей все — кольца, роскошные дома, брак, но не давали главного — искренности. Лишь со временем она осознала, что настоящая любовь начинается с любви к себе.

Отметим, что брак Дженнифер Лопес с Беном Аффлеком длился всего два года — это была уже четвертая свадьба певицы. До этого она была замужем за актером Оджани Ноа, танцором Крисом Джаддом и певцом Марком Энтони, от которого воспитывает 17-летних близнецов Макса и Эмми.

Бен Аффлек, Оджани Ноа, Крис Джадд и Марк Энтони

Бен Аффлек, Оджани Ноа, Крис Джадд и Марк Энтони

Напомним, недавно несмотря на развод Дженнифер Лопес показалась на публике вместе с Беном Аффлеком. Экс-возлюбленные появились вместе на красной дорожке во время допремьерного показа мюзикла "Поцелуй женщины-паука", в котором певица исполнила одну из главных ролей.

