Дженнифер Лопес поделилась, как тяжело переживала разрыв с Аффлеком: "Думала, что умру"

Артистка рассказала, как отреагировала на разрыв с любимым 17 лет назад.

Актриса и певица Дженнифер Лопес вспомнила, как 17 лет назад разошлась с актером Беном Аффлеком.

Знаменитость призналась, что разрыв был для нее не из простых. Артистка призналась, что тогда ей даже жить не хотелось, ведь она считала это величайшим горем в ее жизни. Но несмотря на разрыв, Аффлек поддерживал бывшую и обещал, что всегда будет рядом.

"Когда мы отменили свадьбу 18 лет назад, это было величайшее горе в моей жизни. Честно говоря, я думала, что умру", — поделилась Лопес в интервью Зейн Лоу для Apple Music One.

После разрыва с Аффлеком все эти годы Дженнифер пыталась обрести свое счастье. Певица даже не подозревала, что снова будет вместе с Беном, а впоследствии – вообще выйдет за него замуж. Так что сейчас влюбленные ценят друг друга и понимают, что "второй шанс" им выпал не просто так.

Бен Аффлек, а рядом с ним Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

"Это совсем не то, что было много лет назад. Мы больше ценим друг друга. Получить второй шанс – быть рядом с любимым человеком – редкая возможность, и мы не принимаем это как должное", — прокомментировала Лопес.

Напомним, недавно Дженнифер объяснила, что означает загадочная надпись на кольце, которое ей подарил Бен. Оказывается, это таинственное послание, адресованное исполнительнице.

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