Дженнифер Лопес подружилась с бывшей Бена Аффлека: "Готовятся обменяться подарками на Рождество"

Певица и актриса Дженнифер Лопес смогла подружиться с бывшей женой Бена Аффлека, актрисой Дженнифер Гарнер.

Пока кто-то ищет повод для вражды, Джей Ло демонстрирует, какие теплые отношения ей удалось построить с экс-возлюбленной своего мужа. Две звезды, на удивление, прекрасно поладили и с уважением относятся друг к другу, особенно после свадьбы Лопес и Аффлека.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото: OnTheJLo.com

По словам инсайдеров HollywoodLife, Гарнер и Лопес планируют встретиться на рождественские праздники и уже выбирают друг другу подарки.

"В этом году они готовятся обменяться подарками на Рождество, у них отличное взаимопонимание. Из-за детей они испытывают истинное взаимное уважение и благодарность", — говорит источник.

Также второй инсайдер отметил, что сейчас дружба между двумя Джен действительно стала гораздо глубже.

"Джей Ло так благодарна, что за последние несколько месяцев ее дружба с Джен стала гораздо крепче. Они сблизились после того, как она и Бен восстановили свой роман, но дружба Джей Ло и Джен бесспорно углубляется. Она получила свой сказочный конец и благодарна за то, что у нее сложилась действительно отличная связь с Джен. Они прекрасно ладят, и все действительно не может быть лучше", — говорит инсайдер.

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер / Фото: Associated Press

Напомним, Бен Аффлек был женат на Дженнифер Гарнер в течение 13 лет. У бывших супругов также трое общих детей: Вайолет Энн, Серафин Роуз Элизабет и Сэмюэль Гарнер.

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