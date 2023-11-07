Дженнифер Лопес показала, как выглядит изнутри их с Аффлеком особняк за 60 миллионов долларов

Певица и актриса Дженнифер Лопес позволила заглянуть в их с мужем, американским актером Беном Аффлеком, особняк и удивила фанатов интерьером.

На вилле в Беверли-Хиллз, приобретенной за почти 61 миллион долларов, преобладают светлые оттенки. В частности, пространство заполнено светлой фурнитурой с оттенками серебра и золота.

Кухню можно рассмотреть на фоне, когда звезда в фотоблоге хвасталась собственным брендом алкоголя и готовила на его основе коктейли.

Джей Ло удивила интерьером своего особняка за 60 миллионов долларов

В конце концов, из кухни Джей Ло переместилась в гостиную с камином. На одном из кадров можно увидеть невероятный вид с террасы, ведущей к огромному бассейну. В разговоре за бокалом авторского напитка, певица поделилась подготовкой к одному из уже прошедших светских мероприятий. Также она поразмышляла над жизнью и пожелала всем хороших выходных.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото: instagram.com/jlo

К слову, особняк был приобретен супругами Дженнифер Лопес и Беном Аффлеком в начале этого лета. Он занимает площадь более 4 тысяч квадратных метров и насчитывает 12 спален, 24 ванных комнат, гараж на 12 автомобилей и паркинг на 80. На территории также расположен спортивный комплекс, гостевой пентхаус площадью около 500 квадратных метров и несколько домиков для охраны.

Напомним, недавно бизнесвумен Даша Кацурина вместе со своим избранником, шоуменом Владимиром Дантесом, и детьми от экс-мужа Миши Кацурина переехали в новый дом. Даша в первые дни переезда сразу поделилась фото из нового жилья.

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