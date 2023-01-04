Дженнифер Лопес показала ранее не виданные фото со свадьбы с Беном Аффлеком

Исполнительница показала, каким для нее был 2022 год.

Популярная певица Дженнифер Лопес подвела итоги прошлого года и похвасталась яркими моментами, подаренными ей 2022 годом.

В Instagram знаменитость опубликовала слайд-шоу, где показала, каким был для нее прошлый год. Конечно, в коротком ролике было немало снимков с актером Беном Аффлеком. Артистка показала их романтические снимки, а также ранее не виданные фото со свадьбы.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото: instagram.com/jlo

"2022 год был одним из лучших! Я не могу дождаться, что будет в 2023 году", – поделилась исполнительница.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото: instagram.com/jlo

Не только снимками со свадьбы Джей Ло делилась. Она показала обручальное кольцо, которое ей подарил Бен Аффлек.

Дженнифер Лопес / Фото: instagram.com/jlo

Также исполнительница показала разные кадры со своих выступлений и фотосессий для популярных глянцев. Кроме того, артистка добавила в слайд-шоу видео и фото особенных для нее мгновений, связанных с семьей.

Напомним, ранее Дженнифер Лопес хвасталась, как в семейном кругу праздновала Рождество. Знаменитость тщательно подготовилась и даже выбрала тему праздника.

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