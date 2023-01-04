Дженнифер Лопес показала ранее не виданные фото со свадьбы с Беном Аффлеком

Исполнительница показала, каким для нее был 2022 год.
Популярная певица Дженнифер Лопес подвела итоги прошлого года и похвасталась яркими моментами, подаренными ей 2022 годом.
В Instagram знаменитость опубликовала слайд-шоу, где показала, каким был для нее прошлый год. Конечно, в коротком ролике было немало снимков с актером Беном Аффлеком. Артистка показала их романтические снимки, а также ранее не виданные фото со свадьбы.
"2022 год был одним из лучших! Я не могу дождаться, что будет в 2023 году", – поделилась исполнительница.
Не только снимками со свадьбы Джей Ло делилась. Она показала обручальное кольцо, которое ей подарил Бен Аффлек.
Также исполнительница показала разные кадры со своих выступлений и фотосессий для популярных глянцев. Кроме того, артистка добавила в слайд-шоу видео и фото особенных для нее мгновений, связанных с семьей.
Напомним, ранее Дженнифер Лопес хвасталась, как в семейном кругу праздновала Рождество. Знаменитость тщательно подготовилась и даже выбрала тему праздника.
Читайте также: