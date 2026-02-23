Дженнифер Лопес показала ранее невиданные фото 18-летних двойняшек и вспомнила, какими были ее роды

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Реклама

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес празднует день рождения двойняшек от бывшего мужа, музыканта Марка Энтони.

Сыну и дочери знаменитости исполнилось уже 18 лет. Поэтому, по случаю особенной даты исполнительница опубликовала ранее невиданные кадры детей, на которых можно заметить, как они с годами росли и менялись.

Дженнифер Лопес вспомнила тот день, как двойняшки появились на свет. Тогда Нью-Йорк впервые за много лет заснежило. Во время снежной бури артистка ехала в роддом. Исполнительница вспоминает, что наблюдала за тем, что происходит за окном, и у нее было ощущение чистой магии. Артистка была убеждена, что это знак, что у ее детей будет замечательная судьба.

Реклама

"Вы родились посреди ночи, во время самой большой и прекрасной снежной бури, которую Нью-Йорк видел за много лет! Я помню, как ехала в машине и смотрела в окно, где все в ту ночь мерцало и было покрыто белым снегом, держа вас обоих в своем животе в последние мгновения перед тем, как подарить вам жизнь. Как будто сам Бог позаботился о том, чтобы вы вошли в мир, полный чистой магии! В своем сердце я знала, что именно такой всегда будет ваша судьба", - говорит исполнительница.

Дата публикации 13:39, 23.02.26 Количество просмотров 32 Дженнифер Лопес поздравила двойняшек с 18-летием и показала, как они менялись

Артистка говорит, что в тот день ее жизнь изменилась навсегда. А сейчас же Дженнифер Лопес сложно осознать, как быстро пролетело время, и ее детям уже исполняется 18 лет. Артистка поблагодарила двойняшек, что благодаря им она стала мамой. Певица отметила, что всегда будет для них опорой и поддержкой. И какими бы взрослыми ни были сын и дочь, для нее они навсегда останутся детьми.

"Вы оба такие добрые, щедрые и любящие. Каким счастливым был мир 18 лет назад в этот день, когда Бог решил послать вас сюда - со всеми вашими талантами, духом и сердцем, чтобы сделать этот мир лучше. Потому что именно это вы делаете для меня и для каждого, кому посчастливилось знать вас. Слова "я люблю вас" никогда не смогут передать всю глубину моих чувств, нежности и заботы к вам", - подытожила певица.

Отметим, Дженнифер Лопес воспитывает сына Макса и дочь Эмму. Отец детей - музыкант Марк Энтони, с которым певица состояла в браке с 2004 года до 2014-го.

Реклама

Напомним, недавно украинский певец Павел Зибров поздравлял дочь с 29-летием. Артист показал, как Диана с годами изменилась.