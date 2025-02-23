Дженнифер Лопес показала редкие фото с двойняшками и нежно поздравила их с 17-летием

Знаменитость продемонстрировала, как ее дети менялись с годами.

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес объявила о важном празднике в ее семье. Дети знаменитости празднуют день рождения.

Двойняшкам, которых исполнительница родила от певца Марка Энтони, исполняется уже 17 лет. По случаю особой даты Джей Ло посвятила сыну и дочери праздничный пост в Instagram.

Певица продемонстрировала, как Макс и Эмми менялись с годами. В частности, звезда опубликовала как архивные кадры двойняшек, так и свежие. Кроме того, Лопес отметила, что безгранично любит своих детей.

"17! Я люблю вас безгранично", — адресовала детям артистка.

Дженнифер Лопес показалась с 17-летними двойняшками и поздравила их с особым праздником

Отметим, Дженнифер Лопес родила двойняшек 22 февраля 2008 года. Отцом детей стал певец Марк Энтони, за которого артистка вышла замуж 5 июня 2004 года. Пара объявила о разрыве 2011 года, а уже в 2014-м официально развелась.

Напомним, недавно бывшая жена нардепа Николая Тищенко отпраздновала день рождения их совместного сына. Также Алла Барановская показала, как Давид менялся с годами.

Читайте также: