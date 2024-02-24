Дженнифер Лопес показала своих подросших близнецов и рассекретила, что им подарила по случаю 16-летия

Звездная мама порадовала детей роскошным сюрпризом.
Американская певица и актриса Дженнифер Лопес рассказала о празднике в семье. Ее близнецы Макс и Эмми 22 февраля отпраздновали день рождения.
Детям певицы исполнилось 16 лет. По этому случаю Дженнифер посвятила именинникам пост в Instagram и показала, как их поздравила. Так, звезда организовала праздничное путешествие в Японию, где они посвятили время исключительно семье. В частности, Лопес с двойняшками посетили множество интересных мест, рестораны с национальной кухней, примерили традиционную одежду и познакомились с местными обычаями.
К слову, в день рождения вся семья вместе поужинала. В соответствующем японском стиле был оформлен и торт именинников. Позади них виднелись шарики.
Макс и Эмми были невероятно благодарны за это путешествие маме и отметили, что "еще никогда не были такими радостными".
"16. Праздничное путешествие по случаю дня рождения", – написала под кадрами знаменитость.
В свою очередь, поклонники Дженнифер Лопес восхитили поздравлениями ее детей в комментариях. И отметили, что сын певицы – копия его отца певца Марка Энтони :
- Слишком мило! С днем рождения обоих!
- Макс – настоящая копия своего отца Марка Энтони! Они одинаковы
- Такая особенная! Лучшая мама
- C Днем рождения! Не могу поверить, что вам 16!
Напомним, недавно актриса Сара Джессика Паркер также впервые за долгое время показалась с 21-летним сыном-красавцем и мужем.
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