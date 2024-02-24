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Дженнифер Лопес показала своих подросших близнецов и рассекретила, что им подарила по случаю 16-летия

Дженнифер Лопес показала своих подросших близнецов и рассекретила, что им подарила по случаю 16-летия

Дженнифер Лопес организовала праздничное путешествие для детей / Фото: instagram.com/jlo

Звездная мама порадовала детей роскошным сюрпризом.

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес рассказала о празднике в семье. Ее близнецы Макс и Эмми 22 февраля отпраздновали день рождения.

Детям певицы исполнилось 16 лет. По этому случаю Дженнифер посвятила именинникам пост в Instagram и показала, как их поздравила. Так, звезда организовала праздничное путешествие в Японию, где они посвятили время исключительно семье. В частности, Лопес с двойняшками посетили множество интересных мест, рестораны с национальной кухней, примерили традиционную одежду и познакомились с местными обычаями.

Дженнифер Лопес организовала праздничное путешествие для детей / © instagram.com/jlo
Дженнифер Лопес организовала праздничное путешествие для детей / Фото: instagram.com/jlo
Дженнифер Лопес организовала праздничное путешествие для детей / © instagram.com/jlo
Дженнифер Лопес организовала праздничное путешествие для детей / Фото: instagram.com/jlo
Дженнифер Лопес организовала праздничное путешествие для детей / © instagram.com/jlo
Дженнифер Лопес организовала праздничное путешествие для детей / Фото: instagram.com/jlo
Дженнифер Лопес организовала праздничное путешествие для детей / © instagram.com/jlo
Дженнифер Лопес организовала праздничное путешествие для детей / Фото: instagram.com/jlo

К слову, в день рождения вся семья вместе поужинала. В соответствующем японском стиле был оформлен и торт именинников. Позади них виднелись шарики.

Дженнифер Лопес организовала праздничное путешествие для детей / © instagram.com/jlo
Дженнифер Лопес организовала праздничное путешествие для детей / Фото: instagram.com/jlo
Дженнифер Лопес организовала праздничное путешествие для детей / © instagram.com/jlo
Дженнифер Лопес организовала праздничное путешествие для детей / Фото: instagram.com/jlo

Макс и Эмми были невероятно благодарны за это путешествие маме и отметили, что "еще никогда не были такими радостными".

"16. Праздничное путешествие по случаю дня рождения", – написала под кадрами знаменитость.

Дженнифер Лопес организовала праздничное путешествие для детей / © instagram.com/jlo
Дженнифер Лопес организовала праздничное путешествие для детей / Фото: instagram.com/jlo
Дженнифер Лопес организовала праздничное путешествие для детей / © instagram.com/jlo
Дженнифер Лопес организовала праздничное путешествие для детей / Фото: instagram.com/jlo
Дженнифер Лопес организовала праздничное путешествие для детей / © instagram.com/jlo
Дженнифер Лопес организовала праздничное путешествие для детей / Фото: instagram.com/jlo

В свою очередь, поклонники Дженнифер Лопес восхитили поздравлениями ее детей в комментариях. И отметили, что сын певицы – копия его отца певца Марка Энтони :

  • Слишком мило! С днем рождения обоих!
  • Макс – настоящая копия своего отца Марка Энтони! Они одинаковы
  • Такая особенная! Лучшая мама
  • C Днем рождения! Не могу поверить, что вам 16!

Напомним, недавно актриса Сара Джессика Паркер также впервые за долгое время показалась с 21-летним сыном-красавцем и мужем.

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