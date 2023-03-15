Дженнифер Лопес попозировала без макияжа и показала особое украшение, посвященное Бену Аффлеку

Актриса и певица Дженнифер Лопес продемонстрировала милое украшение, посвященное ее мужу, актеру Бену Аффлеку.

Особый аксессуар фаны смогли увидеть на новом видео, которое звезда опубликовала на своей странице в Instagram. В ролике 53-летняя Дженнифер появилась без макияжа сразу после душа, чтобы показать свой уход за лицом и прорекламировать свой бренд косметики.

На шее у знаменитости поклонники увидели золотую цепочку с именем "Бен" и маленьким сердечком. Символическое украшение показалось фанам Лопес очень милым.

Отметим, что украшение не единственная вещь на теле звезды, напоминающая ей о мужчине. Ведь после бракосочетания Бен и Дженнифер сделали парные папу в неожиданных местах. Да, Джей Ло нанесла рисунок прямо у сердца.

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