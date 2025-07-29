Дженнифер Лопес пригласили в РФ выступить во время войны и назначили дату: реакция звезды удивила

Дженнифер Лопес / © Associated Press

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Американская певица и актриса Дженнифер Лопес отреагировала на просьбу государства-террористки России выступить у них.

Так, российские СМИ сообщили, что переговоры продолжались в течение трех месяцев, а само выступление должно было состояться в августе этого года. И хотя дата уже была назначена, а гонорар составлял не менее миллиона долларов, команда знаменитости все же одумалась и отказалась от запланированного концерта в Москве.

Как отмечается, причиной отказа стал "возможный хейт со стороны Запада" и "серьезные репутационные риски" на фоне полномасштабного вторжения России в Украину. Но самое интересное, что Джей Ло на самом деле якобы и не против самого выступления для россиян. По словам источников, она все же хочет отыграть для них шоу, но после "окончания ЭсВеО".

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Дженнифер Лопес / © Associated Press

К слову, директор одного из ведущих концертных агентств РФ Евгений Финкельштейн не опроверг переговоров, однако от комментариев воздержался. Так же Лопес не делала никаких заявлений. Поэтому, правда ли это, или очередная выдумка росСМИ — неизвестно.

Позиция Дженнифер Лопес относительно войны в Украине — что известно

До недавнего времени певица неоднократно поддерживала Украину в войне против России. Например, в 2022 году она приняла участие в гала-вечере на Капри, часть средств с которого пошла на помощь украинским беженцам. Также Джей Ло снимала клип с украинским режиссером Таню Муиньо и неоднократно появлялась в одежде от украинских брендов.

Более того, в 2022 году глава Офиса президента Андрей Ермак провел видеовстречу с Лопес и ее тогдашним мужем Беном Аффлеком, пригласив их в Украину. И уже в 2024 году исполнительницу заметили на одной из обложек альбомов в образе от российского бренда.

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Напомним, недавно 56-летняя Дженнифер Лопес выступила в Польше и попала в неприятный конфуз прямо перед тысячами фанатов в зале — смотреть видео.