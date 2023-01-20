Дженнифер Лопес призналась, что не планировала свадьбу с Беном Аффлеком в Лас-Вегасе

Настоящим событием стала свадьба певицы Дженнифер Лопес и актера Бена Аффлека после 20-летнего перерыва в отношениях.

Пара устроила сразу две свадьбы — в Лас-Вегасе и в кругу друзей и родных в Джорджии. Однако, как рассказала Дженнифер в интервью Джимми Киммелу, первая церемония стала импульсивным решением для пары.

"Мы планировали жениться в августе, в Саване. Там должна была быть семья, все мы должны были быть там, и это было напряженно. У меня был небольшой посттравматический стресс. Ибо, если вы не знали, друзья, мы должны были gjжениться 20 лет назад... Я думала: "Что это происходит? Это действительно происходит?". Мы были так счастливы, но я просто чувствовала, что свадьба была напряженной. И как-то Бен просто сказал: "К черту все, давай просто поедем в Вегас и поженимся сегодня вечером", — вспомнила Дженнифер.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото: OnTheJLo.com

Аффлек решил поддержать любимую и взял все организационные моменты в свои руки. Несмотря на то, что в этот день у певицы были запланированы репетиции концерта и встречи, уже вечером пара была в Вегасе.

"Бен сказал: "Иди на репетицию, когда вернешься, я все приготовлю". С нами было двое наших детей. Он сказал: "Они будут нашими свидетелями, мы сделаем это сегодня вечером". И мы это сделали. Это было прекрасно. была самая лучшая ночь в нашей жизни", — поделилась Лопес.

Фото: Associated Press

Напомним, недавно Дженнифер Лопес рассказала, как со своими близнецами начала жить вместе с Беном Аффлеком и его детьми.

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