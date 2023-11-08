Дженнифер Лопес публично обматерила фанатку Аффлека, которая к нему заигрывала

Американская певица Дженнифер Лопес не из тех женщин, которые спокойно будут наблюдать, как к ее мужу заигрывает другая.

Что на днях и продемонстрировала прямо посреди улицы. Так, в выходные Лопес с мужем, актером Беном Аффлеком, и детьми артистки ужинали в одном из ресторанов Лос-Анджелеса.

После ужина семья отправилась к автомобилю, где Аффлек галантно открыл дверь жене и ее ребенку. Когда же актер захлопнул двери, мимо проезжала его поклонница, которая выкрикнула: "Бен, я тебя люблю". В этот момент, похоже, у Джей Ло включилась Jenny from the Block (Дженни из района – прим.ред.). И она выкрикнула смелой фанатке ее мужа: "Отвали, с*чка!".

И хотя потом Лопес мило улыбнулась, но, как известно, в каждой шутке есть доля правды. С этим выводом, кстати, согласились и фаны звездных супругов:

Вау, сильная реакция!

Лопес на районе

Когда 17 лет ждала этого мужчину, еще не так отреагируешь

Все правильно, потому что нечего

Напомним, недавно Дженнифер Лопес показала поклонникам их с Беном Аффлеком семейное гнездышко в Беверли-Хиллз. Роскошный особняк обошелся супругам в 61 миллион долларов.

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