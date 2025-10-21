Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / © Associated Press

Американская певица Дженнифер Лопес прибегла к радикальным методам, чтобы сохранить любовь.

Инсайдеры рассказали, что 56-летняя звезда активно практикует колдовство, астрологию и различные духовные практики, надеясь "вернуть бывшую любовь" — Бена Аффлека. Как сообщает RadarOnline, артистка буквально одержима идеей вернуть бывшего мужа и для этого прибегает даже к магическим ритуалам.

"Она отказывается принять, что это конец. Джей Ло убеждена, что их история еще не завершена", — отметил источник.

По информации издания, певица тратит баснословные суммы на сеансы Таро, выравнивание чакр и так называемое "очищение пространства". Бывший визажист Лопес признался, что у нее есть личная практика сантерии, которая проводит для певицы обряды вуду: "Будто сжигание шалфея и пение под новой луной заставит Бена бросить все и вернуться".

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / © Associated Press

Впрочем, мистика — не единственный способ, которым Джей Ло пытается держаться за прошлое. Она до сих пор живет в роскошном особняке стоимостью 68 миллионов долларов, который они с Аффлеком приобрели вместе. Несмотря на советы экспертов по недвижимости снизить цену минимум на 15%, певица якобы упорно отказывается продавать дом.

"Жить в общем доме после развода — очень нездорово. Дженнифер невероятно упрямая, и это часто мешает ей в отношениях", — пояснил инсайдер.

И хотя сам Бен, по слухам, уже движется дальше, Джей Ло, кажется, все еще ищет способы напомнить о себе. Недавно ее заметили в Беверли-Хиллз на шопинге с 13-летним сыном актера — Сэмюэлем, которого она в свое время считала пасынком. Для выхода артистка выбрала соблазнительный образ: короткий топ и брюки с низкой талией.

Стоит отметить, что романтическая история Бена Аффлека и Дженнифер Лопес берет начало еще в 2002 году. Тогда между ними вспыхнули чувства — пара даже успела обручиться, однако впоследствии разошлась. Прошло два десятилетия, и звезды решили дать любви второй шанс. Летом 2022 года они наконец стали супругами, однако уже в 2024-м их брак завершился разводом.

Напомним, недавно один из бывших мужей звезды — актер и модель Оджани Ноа — опроверг дерзкое заявление Дженнифер Лопес. Певица отмечала, что якобы ни в одном из ее браков не было любви и отдачи со стороны избранников.