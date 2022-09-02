Дженнифер Лопес раскрыла все подробности свадьбы с Беном Аффлеком и показала праздничные фото

Певица Дженнифер Лопес наконец решила рассказать поклонникам о своей второй свадьбе с актером Беном Аффлеком, которая состоялась в августе.

Звезда рассказала все подробности роскошной церемонии на своем сайте. Джей Ло призналась, что перед началом церемонии у них с Беном было немало переживаний.

"На той неделе все волновались, потому что все эти дни вечером был дождь. Все волновались из-за жары, по пустякам, из-за того, прибудут ли гости вовремя. Не говоря уже, о громе и грозе, которые ежедневно начинались именно в то время, когда в субботу должна была начаться церемония", – рассказала певица.

Свадьба Дженнифер Лопес и Бена Аффлека / Фото: OnTheJLo.com

Кроме того, Дженнифер и Бен накануне подхватили кишечный грипп, поэтому почти до самой свадьбы пытались прийти в себя. К счастью в день церемонии погодные условия и самочувствие улучшились, и счастливые супруги смогли беспрепятственно отпраздновать новый этап в своей жизни.

Свадьба Дженнифер Лопес и Бена Аффлека / Фото: OnTheJLo.com

Дальше, как рассказала Лопес, были только приятные сюрпризы. Невеста решила сделать Аффлеку небольшой подарок и пригласила певца Марка Кона исполнить песню "True Companion", которую пара мечтала услышать на своей свадьбе еще во время первых отношений, 20 лет назад.

"Двадцать лет, прошедшие между мечтами юности и взрослым миром любви и семьи, который мы приняли в тот день, принесли в наш брак больше, чем каждый из нас мог себе представить. Мы не только женились друг на друге, мы женились с нашими детьми в новой семье", – поделилась Лопес.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото: OnTheJLo.com

Певица призналась, что вместе с актером они поняли, что выбрали правильное время для того, чтобы стать семьей. Опыт, который влюбленные получили в прошлых отношениях, по словам Дженнифер, помог им построить прочные отношения сейчас.

К своему рассказу Лопес добавила фотографии с праздника, на которых показала все детали церемонии – от праздничного декора до наряда. Также певица показала, как прошел второй день после свадьбы – на летней террасе снова собрались родные и друзья пары.

Свадьба Дженнифер Лопес и Бена Аффлека / Фото: OnTheJLo.com

Напомним, после свадьбы кто-то "слил" в Сеть танец и песню Дженнифер Лопес для Бена Аффлека на празднике, что очень возмутило певицу.

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