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Дженнифер Лопес рассекретила тайную надпись на обручальном кольце от Бена Аффлека

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
1385
Время на прочтение
1 мин
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Дженнифер Лопес рассекретила тайную надпись на обручальном кольце от Бена Аффлека

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото: Associated Press

Певица даже создала песню под таким названием.

Актриса и певица Дженнифер Лопес на фоне слухов о разводе с Беном Аффлеком рассказала о тайном послании, которое выгравировано на ее обручальные кольца.

Во время предложения актер подарил любимому роскошное кольцо с большим зеленым бриллиантом. Как оказалось, внутри украшения есть еще и тайное послание для Дженнифер.

В интервью с Зейном Лоу для Apple Music Лопес поделилась, что на обручальном кольце есть надпись "Not. Going. Anywhere" (Не. Иду. Никуда).

"Вот так он подписывал свои электронные письма, когда мы снова начинали общаться. "Типа: "Не волнуйся, я никуда не уйду", — рассказала звезда.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / © OnTheJLo.com
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото: OnTheJLo.com

Эти слова стали настолько близки певице, что решили создать песню с таким же названием. Поклонники совсем скоро услышат ее в новом альбоме Лопес "This Is Me… Now", который она анонсировала недавно.

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Дата публикации
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