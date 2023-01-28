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Дженнифер Лопес рассказала, как чуть не погибла во время съемок нового фильма "Неудержимая свадьба"

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
948
Время на прочтение
2 мин
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Дженнифер Лопес рассказала, как чуть не погибла во время съемок нового фильма "Неудержимая свадьба"

Дженнифер Лопес / Фото: instagram.com/jlo

Звезда припомнила одну из опаснейших сцен.

Несчастный случай с актрисой Дженнифер Лопес чуть не случился во время съемок нового комедийного фильма "Неудержимая свадьба", в котором она играет главную роль.

Одну из сцен в ленте команда снимала прямо на краю скалы в Доминиканской Республике. По сюжету Джей Ло и ее партнер, актер Джош Дюамель, были прикованы друг к другу наручниками. Во время сцены платье актрисы запуталось в колесе и она чуть не сорвалась вниз с огромной высоты.

"Я чувствовала, что мы неплохо справляемся. Особенно, когда мы были скованны наручниками и нам приходилось делать все эти безумные вещи. Кроме одного раза, когда я чуть не сорвалась с обрыва. Как в той сцене, где мое платье зацепилось за колесо. Как-то оно зацепилось. И я падала. Я смотрю на Джоша. Я такая: "Джош! Не отпускай меня! Пожалуйста". Он такой: "Я держу тебя! Ты идешь, мы идем". Это было страшно до чертиков", — рассказала Дженнифер во время игры "Кто есть кто" на BuzzFeed.

Комедийная лента "Неудержимая свадьба" с Дженнифер Лопес вышла на экраны в Украине 26 января 2023 года. По сюжету свадьба пара Тома и Дарси оказывается под угрозой из-за неожиданного появления преступников.

Ранее Дженнифер Лопес рассказала, почему не планировала выходы замуж за Бена Аффлека в Лас-Вегасе.

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Дата публикации
Просмотры
948
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