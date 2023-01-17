Дженнифер Лопес рассказала, как с двойняшками съехалась жить вместе с Беном Аффлеком и его детьми

Популярная певица Дженнифер Лопес рассказала, как с двойняшками стала жить в одном доме с актером Беном Аффлеком и его детьми.

По словам артистки, прошлый год был для нее одним из самых лучших в жизни. Впрочем, такие приятные воспоминания ей принесла не только свадьба с Аффлеком. В частности, влюбленные наконец-то начали жить вместе, а с ними – их дети от предыдущих браков. Лопес отметила, что это было действительно эмоционально.

"Это был просто феноменальный год. По-моему, мой лучший год с тех пор, как родились мои дети. Мы съехались вместе. Дети съехались жить вместе. Это был действительно эмоциональный переход", — поделилась Джей Ло, пишет Daily Mail.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото: Associated Press

Певица также поделилась, хочет надеется достичь полной идиллии в их семье, в частности – в воспитании детей. Артистка хочет, чтобы дочери и сын Аффлека видели в ней союзницу, и наоборот – чтобы для ее двойняшек Бен был союзником.

"Что я надеюсь достичь в нашей семье, так это то, чтобы его дети видели во мне союзницу, а в моих детей был новый союзник в нем, кого-то, кто действительно любит и заботится о них", — сказала Лопес.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес / Фото: Associated Press

Дженнифер также рассказала, как проходит переходный возраст у двойняшек.

"Переход — это процесс, к которому нужно относиться очень осторожно. У них так много чувств. Они подростки. Но пока все идет очень хорошо", — призналась артистка.

Отметим, Дженнифер Лопес в браке с музыкантом Марком Энтони 22 февраля 2008 родила двойняшек – дочь Эмми и сына Макса. Бен Аффлек воспитывает дочерей Вайолет и Серу и сына Сэма, которых ему родила актриса Дженнифер Гарнер.

Напомним, недавно Дженнифер Лопес подвела итоги 2022 года и показала фото со свадьбы с Аффлеком, которые она ранее не публиковала.

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