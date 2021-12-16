Дженнифер Лопес разозлилась на Аффлека из-за его высказываний о бывшей

Актер обвинил экс-жену в своем алкоголизме.

Певица Дженнифер Лопес не оценила высказываний своего любимого, актера Бена Аффлека, о его бывшей жене.

К слову, артист обвинил Дженнифер Гарнер в своем алкоголизме. Впрочем, как сообщил источник изданию Page Six, Лопес разгневали такие слова Аффлека.

"Она очень зла, ведь его слова касаются и ее, поскольку она встречается с ним. Она не хочет, чтобы ее втягивали в это. Джен встречалась с Гарнер. Она пытается познакомиться поближе с ней и с детьми Бена. Поэтому это безрассудно и бесцеремонно с его стороны", — рассказал источник.

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер / Getty Images

К слову, за свои высказывания начал оправдывался и сам Бен Аффлек. Он отметил, что его слова вырвали из контекста. Аффлек заверил, что никогда не сказал бы ничего плохого о женщине, которая родила ему детей.

Напомним, Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер были в браке 13 лет. Вместе они воспитывают троих детей. В настоящее время Аффлек встречается со своей бывшей – Дженнифер Лопес.

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