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- Гламур
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Дженнифер Лопес шокировала страстным поцелуем с женщиной прямо на сцене
Певица решила эпатировать публику. Однако такой перформанс от Джей Ло оценили не все.
Американская певица и актриса Дженнифер Лопес шокировала страстным поцелуем с танцовщицей прямо на сцене во время своего выступления.
В частности, исполнительнице в этом году доверили ответственную миссию. Артистка стала ведущей церемонии вручения премии American Music Awards, которая прошла в Лас-Вегасе. Кроме этого, именно Джей Ло своим выступлением открывала торжественное мероприятие.
Но, похоже, певица решила не только порадовать зрителей номером, но и довольно эпатировать публику. Артистка прямо на сцене сначала сливалась в страстном поцелуе с танцором, а потом то же самое повторила и с танцовщицей.
Однако поступок артистки оценили далеко не все. Daily Mail пишет, что в Сети на Дженнифер Лопес посыпался шквал критики. Одни пользователи назвали эпатажный поступок певицы "отвратительным", а другие заявили, что таким образом она пытается привлечь внимание бывшего мужа, голливудского актера Бена Аффлека. Сама же исполнительница не комментирует свой поступок и не реагирует на критику.
Напомним, недавно Дженнифер Лопес хвасталась стальным прессом. Певица продемонстрировала подтянутую фигуру в обтягивающих лосинах и кроптопе.