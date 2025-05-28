Дженнифер Лопес шокировала страстным поцелуем с женщиной прямо на сцене

Дженнифер Лопес / © Associated Press

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Американская певица и актриса Дженнифер Лопес шокировала страстным поцелуем с танцовщицей прямо на сцене во время своего выступления.

В частности, исполнительнице в этом году доверили ответственную миссию. Артистка стала ведущей церемонии вручения премии American Music Awards, которая прошла в Лас-Вегасе. Кроме этого, именно Джей Ло своим выступлением открывала торжественное мероприятие.

Но, похоже, певица решила не только порадовать зрителей номером, но и довольно эпатировать публику. Артистка прямо на сцене сначала сливалась в страстном поцелуе с танцором, а потом то же самое повторила и с танцовщицей.

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Дженнифер Лопес поцеловалась с танцовщицей / © Getty Images

Однако поступок артистки оценили далеко не все. Daily Mail пишет, что в Сети на Дженнифер Лопес посыпался шквал критики. Одни пользователи назвали эпатажный поступок певицы "отвратительным", а другие заявили, что таким образом она пытается привлечь внимание бывшего мужа, голливудского актера Бена Аффлека. Сама же исполнительница не комментирует свой поступок и не реагирует на критику.

Напомним, недавно Дженнифер Лопес хвасталась стальным прессом. Певица продемонстрировала подтянутую фигуру в обтягивающих лосинах и кроптопе.