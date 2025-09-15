Дженнифер Лопес сменила имидж и предстала в кардинально новом амплуа

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес показалась в кардинально другом образе, чем изрядно удивила поклонников.

Артистка изменила прическу и цвет волос и предстала в совершенно нетипичном образе блондинки. В своем Instagram Лопес опубликовала серию фото, где демонстрирует светлые волосы с укладкой в виде локонов и повязкой. Как оказалось, такой перевоплощенный образ связан со съемками нового фильма. По словам певицы, эта роль для нее стала настоящим путешествием во времени.

"Войти в новый образ было похоже на танец в золотой эпохе кино… с сиянием, роскошью и множеством танцев. Путешествие в прошлое еще никогда не было таким захватывающим", — восторженно написала Дженнифер под постом.

Дженнифер Лопес / © instagram.com/jlo

Несмотря на то, что новый стиль Лопес обусловлен работой, пользователи Сети не остались равнодушными. В комментариях — сотни сообщений с восторгом и комплиментами. Фанаты признаются, что блонд кардинально меняет внешность певицы, и некоторые даже отмечают, что ее трудно узнать. Некоторые пользователи отметили, что в таком образе звезда очень похожа на американскую певицу Гвен Стефани.

Ты выглядишь невероятно с таким цветом волос!

Мне очень нравится, когда ты блондинка!

Сначала я подумал, что это Гвен Стефани!

Напомним, недавно Ирина Билык изменила свой стиль и образ. Певица заинтриговала поклонников неожиданным провокационным вопросом.