Дженнифер Лопес спустя год после развода с Аффлеком раскрыла, как на самом деле это повлияло на нее

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес / © Associated Press

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес, которая в прошлом году официально развелась со своим четвертым мужем, актером Беном Аффлеком, рассказала о личных изменениях после разрыва.

По словам 56-летней звезды, этот опыт позволил ей вырасти и пересмотреть свою жизнь. В программе CBS News Sunday Morning Лопес поделилась, что развод стал для нее одновременно тяжелым и ценным уроком, пишет People.

"Это изменило меня. Это помогло мне вырасти так, как мне нужно было. Это лучшее, что когда-либо случалось со мной", — призналась Джей Ло.

К слову, актриса рассталась с Беном во время работы над совместным проектом — фильмом "Поцелуй женщины-паука". Лопес вспоминает, что тот период был мучительным, но необходимым. И в итоге через некоторое время она стала чувствовать себя действительно счастливой.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес / © Getty Images

"Это были действительно тяжелые времена. Ежесекундно на съемочной площадке я была счастлива, а потом возвращалась домой и это было непросто. Я постоянно думала: "Как я это совмещаю?" — призналась звезда.

Отметим, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек начали встречаться в 2002 году, обручились, однако уже через год разошлись. Спустя почти два десятилетия пара возобновила отношения, а 2022 официально оформила брак с громкой свадьбой. Но 2024 стало известно об их окончательном разводе из-за "непреодолимых разногласий". Для Лопес это был четвертый брак.

