Дженнифер Лопес растрогала архивными кадрами с двойняшками и трогательно поздравила их с 15-летием

Также звезда рассекретила, как нежно называет своих детишек.

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес 22 февраля отпраздновала день рождения близнецов.

У сына и дочери знаменитости был юбилей. Максу и Эмми исполнилось 15 лет. В своем фотоблоге исполнительница нежно поздравила близнецов с праздником. Артистка опубликовала слайд-шоу, сделанное из архивных фото и видео.

Исполнительница показала, как с годами изменились ее сын и дочь.

Дети Дженнифер Лопес / Фото: instagram.com/jlo

Дети Дженнифер Лопес / Фото: instagram.com/jlo

Кстати, на видео также засветился и муж Дженнифер, актер Аффлек. Судя по кадрам, у Бена действительно отличные отношения с Максом и Эмми.

Дженнифер Лопес с детьми и Бен Аффлек / Фото: instagram.com/jlo

Бен Аффлек с сыном Дженнифер Лопес / Фото: instagram.com/jlo

Кстати, в своем поздравлении Лопес рассекретила, как мило и нежно обращается к близнецам. Артистка называет их своими "кокосиками".

Дженнифер Лопес с детьми / Фото: instagram.com/jlo

"С днем рождения мои прекрасные, блестящие кокосики. Я так горжусь вами обоими во всех смыслах. Вы приносите столько радости и счастья в мое сердце и душу. Моя любовь к вам вечна! С днем рождения", — обратилась к близнецам артистка.

Отметим, Дженнифер Лопес родила близнецов 22 февраля 2008 года, когда была в браке с певцом Марком Энтони. С отцом своих детей артистка развелась спустя три года после рождения сына и дочери.

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