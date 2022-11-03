Дженнифер Лопес в атласной пижаме и кружевном белье похвасталась пышным бюстом

Американская звезда порадовала фанов новыми фотографиями.
Певица и актриса Дженнифер Лопес похвасталась своими прелестями в обольстительном наряде.
На своей странице в Intagram знаменитость поделилась новой подборкой фото, на которых позирует в привлекательной домашней одежде.
Для создания своего образа Лопес выбрала атласный пижамный костюм черного цвета. На фотографиях певица приспустила плечо рубашки и показала поклонникам пышные формы в сексуальном кружевном белье.
"Я размышляла...удобная и уютная писательская сессия сегодня", — подписала фото Дженнифер.
Одно из фото вообще заставило сердца поклонников биться чаще, ведь 53-летняя звезда не стесняясь показала соблазнительную грудь крупным планом.
В комментариях под фото поклонники сделали Дженнифер множество приятных комплиментов.
- Ты точно самая красивая!
- Совершенная женщина!
- Просто непревзойденно.
Напомним, недавно Дженнифер Лопес также зажгла свои прелести в нежном образе.
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