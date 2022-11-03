Дженнифер Лопес в атласной пижаме и кружевном белье похвасталась пышным бюстом

Певица и актриса Дженнифер Лопес похвасталась своими прелестями в обольстительном наряде.

На своей странице в Intagram знаменитость поделилась новой подборкой фото, на которых позирует в привлекательной домашней одежде.

Дженнифер Лопес / Фото: instagram.com/jlo

Для создания своего образа Лопес выбрала атласный пижамный костюм черного цвета. На фотографиях певица приспустила плечо рубашки и показала поклонникам пышные формы в сексуальном кружевном белье.

"Я размышляла...удобная и уютная писательская сессия сегодня", — подписала фото Дженнифер.

Дженнифер Лопес / Фото: instagram.com/jlo

Одно из фото вообще заставило сердца поклонников биться чаще, ведь 53-летняя звезда не стесняясь показала соблазнительную грудь крупным планом.

Дженнифер Лопес / Фото: instagram.com/jlo

В комментариях под фото поклонники сделали Дженнифер множество приятных комплиментов.

Ты точно самая красивая!

Совершенная женщина!

Просто непревзойденно.

Напомним, недавно Дженнифер Лопес также зажгла свои прелести в нежном образе.

Читайте также: