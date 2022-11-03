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Дженнифер Лопес в атласной пижаме и кружевном белье похвасталась пышным бюстом

Дженнифер Лопес в атласной пижаме и кружевном белье похвасталась пышным бюстом

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
1891
Время на прочтение
1 мин
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Дженнифер Лопес в атласной пижаме и кружевном белье похвасталась пышным бюстом

Дженнифер Лопес / Фото: instagram.com/jlo

Американская звезда порадовала фанов новыми фотографиями.

Певица и актриса Дженнифер Лопес похвасталась своими прелестями в обольстительном наряде.

На своей странице в Intagram знаменитость поделилась новой подборкой фото, на которых позирует в привлекательной домашней одежде.

Дженнифер Лопес / © instagram.com/jlo
Дженнифер Лопес / Фото: instagram.com/jlo

Для создания своего образа Лопес выбрала атласный пижамный костюм черного цвета. На фотографиях певица приспустила плечо рубашки и показала поклонникам пышные формы в сексуальном кружевном белье.

"Я размышляла...удобная и уютная писательская сессия сегодня", — подписала фото Дженнифер.

Дженнифер Лопес / © instagram.com/jlo
Дженнифер Лопес / Фото: instagram.com/jlo

Одно из фото вообще заставило сердца поклонников биться чаще, ведь 53-летняя звезда не стесняясь показала соблазнительную грудь крупным планом.

Дженнифер Лопес / © instagram.com/jlo
Дженнифер Лопес / Фото: instagram.com/jlo

В комментариях под фото поклонники сделали Дженнифер множество приятных комплиментов.

  • Ты точно самая красивая!
  • Совершенная женщина!
  • Просто непревзойденно.

Напомним, недавно Дженнифер Лопес также зажгла свои прелести в нежном образе.

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Дата публикации
Просмотры
1891
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