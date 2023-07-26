Дженнифер Лопес в день своего 54-летия в откровенном платье станцевала на столе в ресторане

Американская певица Дженнифер Лопес 24 июля отметила день рождения.

Звезде исполнилось 54 года. По этому случаю Джей Ло устроила громкую вечеринку, на которую позвала друзей и родственников. Судя по фотографиям, которыми именинница поделилась в Instagram, празднование проходило где-то в теплых краях.

Самых близких Лопес собрала в одном из заведений с панорамным видом. В определенный момент поздравить исполнительницу подошли музыканты, и здесь Дженнифер не удержалась и вылезла на стол. Артистка порадовала присутствующих своими зажигательными танцами прямо на столе.

Дженнифер Лопес / Фото: instagram.com/jlo

"Настроение дня рождения… весь месяц! Всегда хорошее настроение, если Лола приходит поиграть. Вскоре будет юбилейный выпуск", – так подписала фото Джей Ло.

В свою очередь, поклонники отметили, что Джей Ло выглядит непревзойденно и порадовались ее жизненной энергии:

Ты с годами, как и вино, становишься только лучше

Какая же ты зажигалка

Такая подтянутая и горячая даже в этом возрасте. Ты настоящая королева

Дженнифер Лопес / Фото: instagram.com/jlo

Напомним, недавно Дженнифер Лопес вместе с мужем, голливудским актером Беном Аффлеком, отпраздновала годовщину брака. В качестве подарка Джей Ло посвятила любимому романтический трек Midnight Trip to Vegas. В нем артистка спела об их свадьбе с Беном в Лас-Вегасе.

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