Дженнифер Лопес в годовщину брака с Беном Аффлеком показала ранее невиданные фото со свадьбы

Пара уже год живет в официальном браке.

В семье голливудских звезд Дженнифер Лопес и Бена Аффлека 20 августа был праздник. Супруги праздновали первую годовщину официального брака.

По случаю праздника исполнительница посвятила трогательный пост мужу в Instagram. Артистка опубликовала ранее невиданные кадры со свадьбы с Беном Аффлеком.

На первой фотографии актер нес певицу на руках. Аффлек был одет в белый смокинг, а счастливая Лопес предстала в свадебном платье с фатой.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото: instagram.com/jlo

Другой кадр был сделан уже вечером. Парочка дарила друг другу сладкие поцелуи, пока в небе взрывались праздничные салюты. На этом кадре Дженнифер позировала уже в другом платье с глубоким декольте и массивными украшениями. К слову, певица во время свадьбы сменила три образа.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото: instagram.com/jlo

"В этот день год назад… Дорогой Бен, сижу здесь, смотрю на свое кольцо, чувствую себя приподнято, мне хочется петь", — отметила Дженнифер.

Отметим, в прошлом году Дженнифер Лопес и Бен Аффлек сыграли две свадьбы. Первое празднование прошло 16 июля в Лас-Вегасе. Пара устроила тайную церемонию. Вторую свадьбу пара сыграла 20 августа. Влюбленные разделили этот день с самыми близкими друзьями и родными в особняке Аффлека, расположенном в штате Джорджия.

Читайте также: