Дженнифер Лопес в голубой шубе отправилась на прогулку с Беном Аффлеком и тремя детьми

Американская певица Дженнифер Лопес и ее муж, актер Бен Аффлек вместе отправились на прогулку.

Звездные супруги попали в объективы папарацци во время совместного променада в Санта-Монике. К Джей Ло и Бену присоединились дочь и сын певицы, а также младший сын актера.

Для прогулки с семьей Дженнифер выбрала стильную шубу голубого цвета из искусственного меха поверх белого топа, а также джинсы-палаццо. Свой образ знаменитость дополнила маленькой сумочкой нежно-голубого цвета и очками.

Отметим, как рассказывают инсайдеры, отношения между детьми в семье сложились отлично. Сын и дочь хорошо приняли отчима, так же, как и трое детей Аффлека от брака с Дженнифер Гарнер подружились с Джей Ло.

Семья часто появляется вместе на публике. К тому же Аффлек и сам проводит довольно много времени с детьми жены.

Ранее Дженнифер Лопес подробно рассказала поклонникам о том, как они стали жить вместе с Беном Аффлеком и их детьми.

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