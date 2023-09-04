Дженнифер Лопес в кружевном нижнем белье похвасталась аппетитными формами

Певица и актриса Дженнифер Лопес ошеломила своим внешним видом в новой фотосессии.

Знаменитость поделилась пикантными кадрами на своей странице в Instagram. Лопес стала лицом рекламной кампании бренда нижнего белья Intimissimi.

54-летняя Лопес сверкнула идеальной фигурой, пышным бюстом и стройными ножками в синем комплекте с молочным кружевом. Обнаженные плечи знаменитость прикрыла лёгким атласным халатиком из той же коллекции. В кадре Лопес позировала в раскованных позах у зеркала и в постели.

Дженнифер Лопес / Фото: instagram.com/jlo

Дженнифер Лопес / Фото: instagram.com/jlo

"Когда кажется, что это правильно... ничего другого не имеет значения", — подписала фотографии Дженнифер.

Поклонники, как всегда, не перестают вдохновляться красотой 54-летней актрисы, поэтому записали ее приятными комментариями под фото: "О Боже, это просто вау", "Вообще законно быть такой красивой?", "Роковая женщина", "Формы просто супер", "Женщина-огонь".

Дженнифер Лопес / Фото: instagram.com/jlo

Напомним, ранее своей фигурой в нижнем белье фанах ошеломила украинская танцовщица Илона Гвоздева.

Читайте также: