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Дженнифер Лопес в обольстительном топе и кожаном костюме анонсировала новый альбом, посвященный Бену Аффлеку

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
3519
Время на прочтение
1 мин
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Дженнифер Лопес в обольстительном топе и кожаном костюме анонсировала новый альбом, посвященный Бену Аффлеку

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото: Associated Press

Певица через 20 лет снова споет о любви к актеру.

Поп-дива Дженнифер Лопес ошеломила поклонников новым анонсом – вскоре певица выпустит альбом, посвященный ее мужу Бену Аффлеку.

Прошло ровно 20 лет после того, как артистка выпустила свой альбом "This Is Me…Then", в котором пела о первых отношениях с актером. Но после продолжительной разлуки чувства вспыхнули снова и звезда решила дать новую жизнь своим хитам.

Новый альбом певица анонсировала в Instagram. На видео с релизом Лопес использовала кадры 20-летней давности, на которых позировала в белом наряде и шапке, после которых мгновенно превратилась в себя сегодняшнюю — в смелом кожаном костюме с обнаженной талией и пышным бюстом. Будущая премьера получила название "This is Me…Now".

Больше всего поклонников порадовало, что в альбом вошла обновленная версия песни "Dear Ben", которую певица посвятила Аффлеку еще в 2002 году.

Отметим, что This Is Me… Then в свое время получил более шести миллионов экземпляров в продаже по всему миру.

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Дата публикации
Просмотры
3519
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